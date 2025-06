Red Dead Redemption 2 na nowe platformy coraz bliżej? Aktor wspomina o "ekscytujących wieściach"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Rob Wiethoff to amerykański aktor, który użyczył głosu postaci Johna Marstona w obu częściach serii Red Dead Redemption. Niedawno, podczas transmisji na żywo, wspomniał o „ekscytujących wieściach” związanych z tą marką, ale zaznaczył, że nie może jeszcze zdradzić żadnych szczegółów.

Mam takie ekscytujące wieści. Nie mogę się nimi z Wami teraz podzielić i to mnie dobija.

Z dalszych wypowiedzi Wiethoffa wynika jednak, że na ujawnienie tej niespodzianki nie będziemy musieli długo czekać — konkrety mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu.

Nie stanie się to już jutro, ale na pewno przed piątkiem. O rany, wiadomości, które mam do przekazania.... Nie będę jedyną osobą, która się nimi podzielić. Nie mogę się doczekać, aż dowiecie się, o co chodzi.

Jestem tak podekscytowany, naprawdę nie mogę myśleć o niczym innym, zwłaszcza grając w tę grę, tylko o tym, jak bardzo chcę o tym powiedzieć.