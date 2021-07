Kapitan Ameryka - na 80. urodziny Capa Iron Man i inni herosi założą nowe wersje jego stroju

Steve McNiven/Marvel

Choć Kapitan Ameryka 80. rocznicę komiksowego debiutu obchodził de facto w marcu, Marvel zamierza rozciągnąć celebrację tego wydarzenia na cały 2021 rok. Ledwie wczoraj w Stanach Zjednoczonych ukazał się pierwszy zeszyt okolicznościowej serii The United States of Captain America, a teraz do sieci trafiły okładki alternatywne lipcowych zeszytów, na których herosi prezentują się w innych wersjach stroju Capa.

Autorami prac są John Cassaday, Steve McNiven, Iban Coello, Pepe Larraz, Leinil Francis Yu, Mark Brooks, Nick Bradshaw oraz Terry i Rachel Dodsonowie. Materiały będą dołączone do komiksów, które wejdą na amerykański rynek 14, 21 i 28 lipca. I tak wariacje na temat kostiumu Kapitana Ameryki przymierzyli Iron Man, Spider-Woman, Miles Morales/Spider-Man, Moon Knight, Black Cat, Czarna Wdowa, Walkiria i Fantastyczna Czwórka. Zobaczcie sami:

Okładki alternatywne lipcowych komiksów - inne wersje stroju Kapitana Ameryki

Warto w tym miejscu podzielić się pewną ciekawostką: zeszyt Captain America Comics #1 ze słynną okładką, na której heros nokautuje Adolfa Hitlera, zadebiutował z datą publikacji 1 marca 1941 roku - w rzeczywistości do amerykańskich kiosków trafił już jednak w grudniu 1940 roku.