Czy Kapitan Ameryka 4 to totalna katastrofa? Są pierwsze przecieki w sprawie opinii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Empire

Już niebawem pierwsza, kinowa premiera MCU w 2025 roku. Chodzi oczywiście o nową odsłonę przygód Kapitana Ameryki, którego miano tym razem nosi Sam Wilson. Wielu fanów postawiło już krzyżyk na produkcji z powodu licznych zakulisowych problemów, o których donoszono w sieci. Mówiło się o napompowanym budżecie (co zostało zdementowane), częstych dokrętkach i gruntownych zmianach scenariusza (to zostało potwierdzone przez kilku aktorów).

Chociaż embargo na publikowanie opinii w mediach społecznościowych jeszcze nie spadło, to scooperzy obwieścili, co im ptaszki ćwierkają. Czy Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to kompletna katastrofa, a może ten pesymizm był przesadzony?

Kapitan Ameryka 4 będzie hitem w Chinach? To możliwe

Czy Kapitan Ameryka 4 to totalna katastrofa?

MyTimeToShineH - scooper, którego informacje często się sprawdzały - twierdzi, że:

Szum, który słyszę wokół Kapitana Ameryki 4 mówi mi, że to "okej" film. Typowy, trzygwiazdkowy film [w skali do sześciu]. Nie świetny, nie tragiczny. Po prostu akceptowalny.

Podobnie zdanie wyraził ViewerAnon:

Ciągle słyszę, że Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jest średni albo dobry. Ci, którzy spodziewają się katastrofy będą zawiedzeni.

Obu wtóruje ostatnio pojawiający się Beyond Reporter, którego doniesienia regularnie się potwierdzają.

