Harrison Ford jako czerwony Hulk! Wyciekł pełny zwiastun Kapitana Ameryki 4!

D23 to ogłoszenia, zwiastuna i gorące informacje. Film Kapitan Ameryka 4, który będzie wyświetlany pod tytułem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma już gotowy pełny zwiastun, który został pokazany podczas tej imprezy. Na obecną chwilę Marvel Studios nie zdecydował się oficjalnie go umieścić w sieci, ale jest nagranie z wydarzenia. Na tyle dobre, że wszystko widać, co się dzieje w zapowiedzi.

Kapitan Ameryka 4 - wyciek pełnego zwiastuna

W nim też mamy Red Hulka w pełnej okazałości!

A tu sam Red Hulk:

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - co wiemy?

Zgodnie z zapowiedziami Harrison Ford gra prezydenta Thunderbolta Rossa, który w wyniku wydarzeń na ekranie zmieni się w Red Hulka. Okoliczności fabuły tej przemiany nie są znane, ale na pewno będą mieć związek z głównym antagonistą zwanym Leader (w tej roli Tim Blake Nelson jako postać z The Incredible Hulk z 2008). Fani wątpią, aby Red Hulk pojawił się jednorazowo, więc niewykluczone, że Ford jeszcze pobawi się tą rolą w Avengers 5 i 6. Trailer pokazuje też w tle szczątku Tiamuta z Eternals, które odegrają ważną rolę w fabule.

Kapitan Ameryka 4 - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford. Wcieli się w prezydenta Rossa, czyli zagra postać, która była w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Wcześniej grał go nie żyjący już William Hurt. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają też Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą. Na ekranie będzie też Shira Haas w roli izraelskiej superbohaterki, a także zobaczymy takie osoby jak Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito, którego dodano w dokrętkach.

Na razie nie wiadomo, kiedy Marvel opublikuje zwiastun w HD. Premiera filmu w lutym 2025 roku.