Kapitan Ameryka, Spider-Man i What If? podbijają rynek NFT

Źródło: VeVe

VeVe Digital Collectibles rozwija swój komiksowy potencjał. Firma wyspecjalizowana w sprzedaży tokenów NFT (cyfrowych dzieł sztuki) postanowiła zwieńczyć „miesiąc Marvela” w hucznym stylu. Pod koniec sierpnia deweloper zainicjował serię Marvel 1st’s, w ramach której do dystrybucji trafią tokeny prezentujące największych bohaterów oraz złoczyńców z kart komiksów.

Serię otwierają tokeny z Kapitanem Ameryką, który występuje na nich z tarczą o niestandardowym kształcie. Premierę tego NFT poprzedziła publikacja filmu zapowiadającego nową linię produktową:

Cyfrowe tokeny z Kapitanem wydano w ramach uczczenia 80. rocznicy pojawienia się tego kultowego superbohatera w popkulturze. Ale nie tylko one mogą przykuć uwagę fanów marvelowskiego uniwersum. 31 sierpnia ukazały się komiksowe NFT z pierwszym numerem Amazing Spider-Man. Tydzień później w ramach aplikacji VeVe zadebiutował także token z pierwszym wydaniem komiksowej serii What If? z 1977 roku.

Użytkownicy, którzy zakupią komiksy od VeVe, otrzymają plik z jedną z losowo wybranych okładek, a każdy ze wzorów jest dostępny w ściśle limitowanej liczbie. Najrzadsze okładki mogą w teorii przynieść największy zysk przy odsprzedaży na rynku wtórnym. Poza tym wszystkie wersje komiksu oddają do dyspozycji tę samą treść, różnią się wyłącznie wyglądem strony tytułowej.

Wszystkie opisywane tu tokeny można zobaczyć w poniższej galerii:

Marvel Digital Comics #3 - Amazing Spider-Man #1

Kolekcjonerskie tokeny NFT wykorzystują technologię blockchainową (tę samą, która stanowi podwaliny rynku kryptowalutowego) do uwierzytelniania autentyczności cyfrowych dóbr. Prace dystrybuowane w modelu NFT dostarczane są z certyfikatem potwierdzającym, że dana kopia należy do konkretnego użytkownika i ma unikatowy charakter. Choć NFT wizualnie nie różnią się od standardowych plików graficznych, kolekcjonerzy mogą pochwalić się, że dany cyfrowy plik stanowi ich niepodważalną własność.