Jest Kapitan Ameryka, będzie też Kapitan Korea Południowa. Taegukgi wkracza do uniwersum

Marvel

Marvel zaprezentował materiały promujące zeszyt Taskmaster #3, kolejną odsłonę opowieści o złoczyńcy, którego już niedługo zobaczymy w filmie Czarna wdowa. Wiemy już, że w ramach najnowszej misji uda się on do Korei Południowej, by odnaleźć tam Ami Han, dyrektorkę oddziału N.I.S. Tiger - antagonista chce od niej wydobyć więcej informacji na temat Rubicon Trigger, projektu, nad którym Maria Hill pracowała tuż przed swoją śmiercią. Warto w tym miejscu podkreślić, że to właśnie Taskmaster został oskarżony o zabójstwo Hill.

Koniec końców protagonista dotrze do członków tajemniczego kultu, oferując im wejście w posiadanie nadludzkich zdolności. Jego plany pokrzyżuje jednak Taegukgi, zupełnie nowy heros, który z miejsca został uznany za koreańską wersję Kapitana Ameryki. Na razie nie wiemy prawie nic o tej postaci; ujawniono jedynie, że bohater ma być naprawdę potężny.

Tak prezentują się plansze:

Taskmaster #3 - plansze

Marvel od kilku lat systematycznie wprowadza do swojego uniwersum kolejnych herosów pochodzących z Korei Południowej lub z koreańskimi korzeniami. Są to m.in. znana z przygód o Spider-Manie Silk, Luna Snow (gwiazda popu potrafiąca kontrolować i manipulować lodem), Crescent (władający potężnym duchem niedźwiedzia) i White Fox, potrafiąca przybierać kształt ogromnego lisa - co ciekawe, ta ostatnia to właśnie Ami Han, przy czym Taskmaster jeszcze nie poznał jej superbohaterskiego alter ego.