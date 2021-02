Doktor Strange bohaterem wiersza Neila Gaimana. Rymowanka robi w sieci furorę

Alex Ross/Marvel

Neil Gaiman to z całą pewnością jeden z najlepszych i najpopularniejszych współczesnych pisarzy. Fani komiksów mogą go kojarzyć z takich historii jak Marvel 1602 czy Sandman, jednak dał się on również poznać szerszej publiczności doskonale przyjętymi dziełami z Koraliną i Amerykańskimi bogami na czele. Teraz artysta po raz kolejny postanowił wspomóc Hero Initiative, organizację non-profit, która według swojego statutu ma dbać o "twórców komiksów w potrzebie".

W tym celu Gaiman stworzył wiersz, którego bohaterem jest Doktor Strange - rymowanka pisarza dodatkowo została okraszona ilustracją przygotowaną przez Chrisa Bachalo, rysownika kilku opowieści o Najwyższym Magu. Na profilu Hero Initiative w serwise eBay od 2 lutego trwa aukcja pracy; uzyskane w jej ramach pieniądze trafią także do fundacji Book Industry Charitable Foundation's Comicbook United Fund.

Tak prezentuje się licytowany przedmiot:

Chris Bachalo/Hero Initiative

Hero Initiative równolegle prowadzi aukcję kilku innych przedmiotów, w tym pracy przedstawiającej Green Arrowa; swoje dopiski naniósł na nią Kevin Smith. W przeszłości organizacja zasłynęła z wielu akcji charytatywnych, m.in. pozwalając umierającym dzieciom porozmawiać z aktorami znanymi filmów Marvela i DC na żywo.

W najbliższych miesiącach do Hero Initiative mają przyłączyć się kolejne, niewyjawione na razie głośne nazwiska.