Kapitan Ameryka 4 - Tim Blake Nelson zapowiada złoczyńcę. "Ludzie będą bardzo podekscytowani"

Fot. Marvel

Tim Blake Nelson w rozmowie z portalem Comicbookmovie.com na temat Asleep in My Palm opowiedział także o swoim drugim projekcie, Kapitanie Ameryce 4, w którym po raz kolejny zagra złoczyńcę Samuela Sternsa aka Lidera. Aktor zapowiedział, że widzowie będą podekscytowani tym, co Marvel ma w zanadrzu. Jego komentarz znajdziecie poniżej.

Przypominamy, że Tim Blake Nelson po raz pierwszy zagrał postać w filmie The Incredible Hulk z 2008 roku. Choć w finale zapowiedziano, że może zamienić się w kultowego złoczyńcę z komiksów, Lidera, nie pojawił się w kolejnych produkcjach Marvela aż do tej teraz.

Tim Blake Nelson o Kapitanie Ameryce 4

Jak zdradził aktor w rozmowie z portalem Comicbookmovie.com:

Jestem bardzo podekscytowany. Świetnie bawiłem się podczas kręcenia filmu. Pracowałem z zespołem Marvela i wspaniałym wizażystą, który nazywa się David Atherton - miałem przyjemność współpracować z nim już przy kilkunastu filmach.

Myślę, że ludzie będą bardzo podekscytowani tym, jak wygląda bohater. A także co ma do powiedzenia i zrobienia. Cała moc po stronie niesamowitego zespołu Marvela.