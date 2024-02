MCU - Kapitan Ameryka, Young Avengers i niezatytułowany film na 2026 rok. Nowe plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Fani MCU z niecierpliwością wyczekują kolejnych projektów. W przypadku 2024 roku, na wielkim ekranie doczekamy się jedynie Deadpool & Wolverine. Z kolei serial z Agathą Harkness w roli głównej zadebiutuje dopiero jesienią. Niemniej jednak warto poczekać dłużej na inne projekty. Świadczą o tym nowe pogłoski na ich temat.

Marvel - plotki o nadchodzących projektach MCU

Według informatora Daniela Richtmana, Kapitan Ameryka 4 doczekał się dokrętek, które poskutkowały usunięciem organizacji przestępczej z filmu. To oznacza, że najpewniej nie zobaczymy Serpent Society. To nie pierwszy raz, gdy inni scooperzy informują o tych złoczyńcach, ale wówczas uważano, że ich czas na ekranie został skrócony, a nie całkowicie ucięty. Najwidoczniej grupa nie odegrała większej roli w filmie. Wygląda na to, że ostateczna bitwa Kapitana Ameryki również ulegnie znaczącej zmianie.

Richtman stwierdził także, że jest rozwijany projekt dotyczący grupy Young Avengers. Najprawdopodobniej nie będzie to serial Disney+, ale film pełnometrażowy. Scooper usłyszał również o kompletnie nowym projekcie Marvela, który miałby zadebiutować w 2026 roku. Nie podał szczegółów, ale uważa się, że głównym bohaterem tej produkcji byłaby postać, która jeszcze nie debiutowała w MCU.

