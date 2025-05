fot. Magnet Releasing

Porąbani to w niektórych kręgach klasyk kina z 2010 roku, który na Rotten Tomatoes uzyskał bardzo dobre oceny zarówno od krytyków jak i publiczności - kolejno 86% i 85%. Produkcja Eli Craiga nie zarobiła wiele w amerykańskim box office - nie przekroczyła nawet jednego miliona dolarów. Film za to sprzedał się lepiej za granicami USA, gdzie na międzynarodowych rynkach zdobył 5 milionów dolarów. Reżyser przyznał, że było wiele prób stworzenia kontynuacji lub telewizyjnego spin-offu, ale wszystkie zostały... porąbane. Kto jest sprawcą tej zbrodni? Dobrze znacie to nazwisko.

Wielki upadek kręconego w Polsce filmu słynnego reżysera? Odeszli aktorzy i ekipa

Eli Craig w rozmowie ze Slash Film przyznał, że miał w planach stworzenie kontynuacji udanej produkcji z 2010 roku, ale nie udało się to. Wszystko to "zasługa" Davida Zaslava, obecnego CEO Warner Bros. Discovery, który podobnie doprowadził do skasowania Batgirl czy Coyote vs Acme. Reżyser wspomniał o Zaslavie ze śmiechem.

Porąbani 2 zginęli na więcej sposobów niż dzieciaki w college'u w 1. części. Mieliśmy mnóstwo wersji, które już prawie rozpoczęły produkcje, ale ostatecznie zamordowano je na różne sposoby. To przykre, że ludzie nie potrafią spojrzeć na całościowy box office tamtego filmu. To nam wiąże ręce. [...] Prawie stworzyliśmy serial na TNT/TBS, ale możecie się radować - zabójca całego kina, David Zaslav, przyszedł i wbił gwóźdź do trumny tuż przed rozpoczęciem produkcji i po prostu wszystko skasował.

Reżyser przyznał, że nadal ma nadzieję na to, że w przyszłości uda się stworzyć kontynuację. Opowiedział też o anulowanym planie na serial. Miał się on skupiać na Tuckerze i Dale'u, ale tym razem w rolach detektywów, którzy na swój głupkowaty sposób próbowaliby rozwiązać różne sprawy. Oczywiście to by im wcale nie wychodziło i ludzie dookoła nich by masowo umierali. W kontynuacji zaś istotna byłaby dalsza historia Dale'a oraz Tuckera; okazałoby się też, że Chad nadal żyje.

