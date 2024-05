Sławni aktorzy w grach video. Sprawdź, gdzie zagrał Kevin Spacey i kto wystąpił w Wiedźminie 3

fot. materiały promocyjne

Świat gier wideo to nie tylko interaktywne doświadczenie, ale także przestrzeń, w której aktorzy zyskują nowe pole do popisu dla swoich talentów. Coraz częściej do projektów gier zapraszane są znane osobowości z branży filmowej, które nie tylko pojawiają się jako postacie w grze, ale także podkładają głosy wykreowanym postaciom. Dzięki temu, gracze mogą spotkać w wirtualnym świecie nie tylko wyjątkowych bohaterów, ale także usłyszeć głosy znanych aktorów, co dodaje grze jeszcze większego realizmu i głębi.

W poniższej galerii zestawiliśmy hollywoodzkich artystów z bohaterami, w których wcielają się w grach video. Czasem przekazują oni cały swój wizerunek, w innych przypadkach podkładają jedynie głos. W zestawieniu znajdziecie zarówno najważniejsze produkcje ostatnich dziesięcioleci, jak i nieco mniej znane niezależne gry, które jednak zdobyły rzesze fanów. Słynni aktorzy często wcielają się w kluczowe postacie, ale zdarza się też, że portretują bohaterów epizodycznych, pełniąc funkcję klasycznych easter eggów. W zestawieniu znajdziecie wszystkie takie przypadki!

Sławni aktorzy w grach video

Keanu Reeves jako Johnny Silverhand w Cyberpunk 2077

