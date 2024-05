Marvel w krzywym zwierciadle dzięki AI. Momoa to Thor, Hemsworth jako Pajączek

fot. Facebook/Midjourney Official @Lewis Paul Wilson

Sztuczna inteligencja po raz kolejny udowadnia nam, że powinniśmy chętniej dawać się ponieść wodzom fantazji. Ludzka wyobraźnia nie zna granic, a za pomocą narzędzi AI najbardziej pokręcone wizje filmów i seriali są wręcz na wyciągnięcie ręki. Kto z Was przynajmniej raz w życiu nie pomyślał, że fajnie by było się nieco pobawić obsadą największych hitów MCU? Czy zamiana gwiazd grających najbardziej ikonicznych bohaterów może się udać? Odpowiedź jest oczywista: jasne, że tak!

Przed Wami jeden z projektów, który pokazuje, że podmiana aktorów naprawdę mogłaby wypalić. Jest to dosłownie Marvel w krzywym zwierciadle – wszystko jest na opak! Choć niektóre postaci mogą wydać się dla Was kontrowersyjne, to jesteśmy pewni, że Jason Momoa w nowej wersji znajdzie swoich sympatyków. Grafiki przedstawiające aktorów MCU w innym wydaniu pochodzą z grupy Midjourney Official, którą odnajdziecie na Facebooku.

Marvel w krzywym zwierciadle – galeria zdjęć

Nowi Avengers powinni przypaść Wam do gustu. Jak zawsze, liczymy na Wasze komentarze. Może macie inny pomysł, kto lepiej pasowałby do ról najsłynniejszych bohaterów Marvela. Dajcie nam znać!

Marvel w krzywym zwierciadle – prace AI

Marvel dopieszczony przez AI - nowi Avengers

Na deser kolejne prace sztucznej inteligencji. Dopieszczeni Avengers, których chcielibyśmy zobaczyć w akcji.