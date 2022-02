Kapitan Marvel 2 - Brie Larson zapowiada zwariowany film

Źródło: Marvel

Kapitan Marvel 2 to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela i sequel produkcji o bohaterce z 2019 roku. W główną rolę ponownie wcieli się Brie Larson. Zdobywczyni Oscara udzieliła wywiadu Uproxx, w którym powiedziała kilka słów o projekcie. Stwierdziła, że nie może za wiele zdradzić, jedynie opowiedzieć o swoich odczuciach odnośnie widowiska. Wyjawiła, że gdy pierwszy raz czytała scenariusz, nie wierzyła w to, co czyta. To było naprawdę zwariowane. To było coś za co kocha Marvela, że zawsze wymyślają coś na nowo.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. W produkcji mamy zobaczyć postać młodej bohaterki, Ms. Marvel, która najpierw zadebiutuje w swoim solowym serialu.

fot. youtube.com/Marvel Entertainment

Kapitan Marvel 2 - obsada

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianej Larson znajdują się Iman Vellani, Teyonah Parris oraz Zawe Ashton.

Kapitan Marvel 2 - film trafi do kin w USA 17 lutego 2023 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.