Jaka będzie Kapitan Marvel 2? Więcej akcji, szalone światy MCU, kosmos. Plan zdjęciowy jak Disneyland!

The Marvels to kontynuacja superbohaterskich przygód Kapitan Marvel. W filmie do Carol Danvers dołączą Monica Rambeau, którą widzieliśmy między innymi w WandaVision, a także Kamala Khan, która w 2022 roku zadebiutowała w swoim własnym solowym serialu Ms. Marvel. Wielu fanów zastanawia się, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej produkcji. I mamy odpowiedź - na pewno więcej scen akcji, latania i nowe kosmiczne światy.

Zobaczcie wypowiedzi obsady i reżyserki.

Kapitan Marvel 2 - więcej scen akcji i nowe światy

The Marvels ma mieć więcej scen akcji od 1. części przygód superbohaterki. Gwiazda filmu, Brie Larson, powiedziała że tym razem było o wiele więcej wire work w trakcie kręcenia - ten termin zwykle oznacza przytwierdzenie aktora do sufitu podczas tworzenia scen akcji.

To coś niesamowitego, ale to co odróżnia ten film od jedynki to fakt, że w Kapitan Marvel Carol nie latała aż do finału, więc nie było tyle wire work, co w tym wypadku: a to oznacza całą nową grupę obolałych mięśni po kręceniu.

Brie Larson wcześniej zdradziła także, że w sequelu pojawią się nowe światy, ponieważ jej bohaterka będzie podróżować po kosmosie.

Jestem wielką fanką Disneylandu. Dla mnie każdy dzień na planie wydaje się być wyprawą do swojego prywatnego Disneylandu. Budują te wszystkie szalone światy, o których nikt nie wie, których nikt inny nie może zobaczyć... Zobaczycie, gdy film pojawi się w kinach, na razie są tylko moje. Jestem na planach zdjęciowych, które są większe, niż możecie sobie teraz wyobrazić. To naprawdę wyjątkowe.

Kapitan Marvel 2 - nowa Carol Danvers

Brie Larson w rozmowie z The Hollywood Reporter wyjawiła, że widownia zobaczy nową stronę Carol Danvers w filmie The Marvels. Bohaterka zaakceptuje, że potrzebuje wsparcia i pomocy, a także zrozumie, że czasem popełnia błędy. To będzie dla niej początek zupełnie nowej fazy.

Warto pamiętać, że film Kapitan Marvel został skrytykowany przez wielu widzów i recenzentów, między innymi przez dość jednowymiarowe sportretowanie głównej bohaterki. Widać, że w kontynuacji twórcy postarają się to naprawić, a czas pokaże, czy z sukcesem. Choć na pewno pozytywnie nastraja fakt, że materiał wideo z produkcji, który został pokazany podczas D23, przyjął się bardzo dobrze.

Kapitan Marvel 2 - relacje superbohaterek

Iman Vellani, która wciela się w Ms. Marvel, powiedziała Entertainment Weekly podczas D23 Expo, że jej bohaterka miała pewne oczekiwania wobec ich pracy pracy zespołowej, ponieważ naczytała się o niej w komiksach i słuchała wielu historii na temat Avengersów - jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

To nie jest dokładnie to, o czym marzyła, jednak Kamala jest rodzajem kleju, który trzyma tę drużynę razem.

W tym samym wywiadzie reżyserka The Marvels, Nia DaCosta, ujawniła podobieństwa pomiędzy Monicą Rambeau i Kamalą Khan - obie idealizowały Kapitan Marvel jako dzieci.

Gdy Carol i Monica muszą ponownie zbudować swoją relację po latach rozłąki, mamy także Ms. Marvel, która idealizuje Carol w sposób, w jaki robiła to kiedyś mała Monica. W filmie mamy więc dwójkę dorosłych, próbujących odbudować swoją więź, a także młodszą osobę, odzwierciedlającą to, jak kiedyś wyglądał związek pomiędzy Monicą i Carol.

Warto przypomnieć, że gdy Monica była dzieckiem, jej matka i Carol przyjaźniły się.