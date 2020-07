Kapitan Marvel ma nową, potężną broń. Jest teraz jak Ronan

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kevin Feige przekonywał swego czasu, że Kapitan Marvel jest najpotężniejszą postacią MCU. Nie inaczej rzecz ma się w komiksach Domu Pomysłów, w których Carol Danvers od lat przedstawia się jako naprawdę mocarną istotę. Teraz wiemy już, że w rzeczywistości powieści graficznych heroina zyska nową broń, która tylko zwiększy jej potęgę.

W zapowiedzi zeszytu Captain Marvel #18, który ma jednocześnie położyć podwaliny pod wydarzenie Marvel Empyre, raz jeszcze potwierdzono, że tytułowa bohaterka została Najwyższą Oskarżycielką. Przypomnijmy, że Oskarżyciele, grupa, do której należy m.in. Ronan, to elitarny oddział militarny rasy Kree, skupiający w sobie władzę wojskową i sądowniczą. Jeszcze bardziej zaskakujący może być fakt, że Danvers dostała do swojej dyspozycji młot Ronana, potężną broń emitującą destrukcyjne wiązki energii i tworzącą pole siłowe. Pomagający bohaterce War Machine, Hazmat i Spider-Woman zyskali z kolei inne, nieco mniejsze młoty.

Co więcej, Kapitan Marvel pokazała teraz moc drzemiącą w swojej broni, niszcząc przy jej pomocy statek należący do Skrulli. Zobaczcie sami:

Captain Marvel #18 - plansze

Captain Marvel #18 trafi na amerykański rynek 29 lipca.