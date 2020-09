Kapitan Marvel niedawno stała się jeszcze potężniejsza. Już nie jest - jej moc przejęła [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Informowaliśmy Was już, że na początku wydawanej przez Dom Pomysłów komiksowej serii Empyre Kapitan Marvel niespodziewanie została Najwyższą Oskarżycielką rasy Kree, przejmując w dodatku niezwykle potężny młot doskonale znanego fanom MCU Ronana. W miarę rozwoju wydarzenia Carol Danvers miała jednak coraz większy problem z artefaktem nazywanym też Uniwersalną Bronią - to dlatego poprosiła ona Doktora Strange'a, by ten swoimi mocami rozdzielił przedmiot na 4 części, które poza nią samą trafiły także do War Machine'a, Spider-Woman i Hazmat.

Event dobiegł już końca, lecz o jego konsekwencjach dowiadujemy się z wielu innych historii pobocznych. Jedną z nich staje się zeszyt Captain Marvel #21, w którym ujawniono, że koniec końców Danvers straciła pozycję Najwyższej Oskarżycielki na rzecz... swojej przyrodniej siostry, Lauri-Ell.

Doszło do tego tuż po tym, gdy w obliczu ataku roślinopodobnej rasy Cotati na Carol i jej towarzyszy Uniwersalna Broń nieoczekiwanie zespoliła się - Kapitan Marvel przez taki obrót spraw musiała zmagać się z niewyobrażalnym bólem, który przenikał jej ciało na skutek działania artefaktu. Ostatecznie po przedmiot chwyciła właśnie Lauri-Ell, sama siebie obwołując Najwyższą Oskarżycielką.

Captain Marvel #21 - plansze

Przypomnijmy, że w serii Captain Marvel ujawniono, iż tytułowa bohaterka jest w rzeczywistości córką jednej z przedstawicielek rasy Kree. To także w niej wprowadzono postać Lauri-Ell, która z biegiem czasu zaczęła odciskać coraz większe piętno na rozwoju wydarzeń.