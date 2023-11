Karate Kid 2 - Jackie Chan i Ralph Macchio powrócą do swoich ról. Znamy datę premiery

fot. Sony Pictures

Sony Pictures oficjalnie ogłosiło, że w The Karate Kid 2 do swoich ról powrócą Ralph Macchio i Jackie Chan. Pierwszy z aktorów zagrał Daniela Larusso w oryginalnym filmie z 1984 roku, występując również w dwóch kontynuacjach i we wszystkich sezonach Cobra Kai. Z kolei Jackie Chan zagrał w nowej wersji Karate Kid z 2010 roku, która uznawana była za remake, chociaż rozgrywała się w tym samym uniwersum, co dotychczasowe odsłony.

Karate Kid - kto wyreżyseruje film?

Reżyserem został Jonathan Entwistle, który najbardziej znany jest z seriali The End of the F***ing World i To nie jest OK Stanie on za kamerą produkcji, którą Sony określa jako łączącą i kontynuującą mitologię oryginalnej serii Karate Kid. Za scenariusz odpowiada Rob Lieber, który wcześniej pracował przy filmach Piotruś Królik i Aleksander - okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień.

Macchio i Chan wystąpili w specjalnym filmie, w którym ogłoszono poszukiwania aktora chińskiego pochodzenia z każdego zakątka świata. Sony chce dać szansę również początkującym aktorom, aby zgłosili się do castingu na nową gwiazdę serii Karate Kid.

Karate Kid - fabuła i data premiery

Akcja nowego filmu rozgrywać się będzie na wschodnim wybrzeżu USA i skupi się na nastolatku z Chin, który będzie szkolił się w sztukach walki u boku rozsądnego i mądrego mentora.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Producentką jest Karen Rosenfelt.

Nowy Karate Kid zadebiutuje w kinach 13 grudnia 2024 roku.