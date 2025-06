fot. Columbia Pictures

Reklama

Karate Kid: Legendy jest kolejną częścią z popularnej serii, w której historia skupia się na Li Fongu (Ben Wang). Do swoich ról powrócili Jacki Chan jako Pan Han oraz Ralph Macchio jako Daniel LaRusso, którzy pomagają młodemu mistrzowi kung fu w przygotowaniach do lokalnego turnieju sztuk walki. Obaj aktorzy musieli wykonać kilka scen walki na potrzeby filmu. Dla Chana, który wykonuje wszystko sam, skończyło się to urazem.

Jackie Chan wybił bark podczas sceny walki

Podczas niedawnego wywiadu dla CinemaBlend Jonathan Entwistle, reżyser Karate Kid: Legendy, wyjawił, że podczas sceny w kuchni, w której Han walczył z Li, 71-letni aktor wybił sobie bark. Twórca tak relacjonuje to wydarzenie, w którym po chwili nastawił je sobie z powrotem.

Wybił sobie bark przy pierwszej rzeczy, którą nakręciliśmy w kuchennej walce. A on po prostu zrobił bum, mówiąc: "Okej, jedziemy". Pomyślałem sobie: "O, Jackie Chan jest tutaj. Zapomniałem".

Następnie przyznał, że było to niesamowite będąc tego świadkiem i oglądać go w kamerze, jak coś robi. Uwielbia sekwencje, w których Wang blokował uderzenia Jackiego Chana, a także te na dachu przy zachodzie słońca.

Od początku byłem nieugięty - gdy tylko dowiedzieliśmy się, że Jackie powtórzy rolę pana Hana, dodamy odrobinę magii Jackie'ego Chana do wszystkiego, czego się dotkniemy. Dla mnie od pierwszego dnia było bardzo ważne, aby walki były niesamowite, zabawne i fajne, ale miały też w sobie coś ekstra. I tak od pierwszego dnia pomyślałem, że chcę ekipy z Hong Kongu. Myślę, że to naprawdę ekscytujące dla ludzi, aby zobaczyć inny rodzaj walki. Nie ma żadnych efektów wizualnych, które by ją podkręcały. Wszystko mamy na kamerze.

Kontuzje na planie dla Jackie'ego Chana nie są nowością. Wielokrotnie odnosił obrażenia podczas samodzielnego kręcenia scen walk. Ponadto w niedawnym wywiadzie przyznał, że chciałby, aby widzowie nie patrzyli na niego, jak na gwiazdę kina akcji, ale na aktora, który potrafi walczyć, jak Robert De Niro, Dustin Hoffman czy Sylvester Stallone. Dodał, że choć kiedyś potrafił wykonać potrójne kopnięcia, a teraz tylko jedno, to i tak je wykona, ponieważ widzowie chcą zobaczyć "Jackie’ego robiącego prawdziwe rzeczy".

Czytaj więcej: Świetne wyniki Lilo i Sticha i Mission: Impossible 8. Karate Kid rozczarowuje

Karate Kid: Legendy - zdjęcia, zwiastuny, plakaty