He-Man pracuje w biurze w USA. Potwierdzono szczegół fabularny z aktorskiego filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Masters of the Universe to kinowy projekt Amazon MGM Studios i Mattel, inspirowany kultową kreskówką He-Man i Władcy Wszechświata oraz związanymi z nią zabawkami. Według Daniela Richtmana, znanego z wiarygodnych źródeł i potwierdzanych informacji, książę Adam w tej wersji jest zwyczajnym człowiekiem, pracującym w biurze w amerykańskiej rzeczywistości. Jako dziecko słyszał historie o He-Manie, ale traktował je jak bajki.

He-Man jak Superman

Opis fabuły sprzed kilku miesięcy zdaje się zgadzać z nowymi informacjami podanymi przez Richtmana. Wyraźnie czuć w nim inspirację Supermanem, który również jako dziecko trafił na Ziemię.

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego miecza mocy – jedynego połączenia z domem – Adam dorasta na Ziemi, nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Teraz, jako dorosły mężczyzna, musi powrócić na Eternię, aby bronić jej przed siłami Szkieletora. Jednak zanim stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni objąć rolę He-Mana.

Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza wersja historii He-Mana, w której jego geneza jest ściśle związana z Ziemią. To jednak nie pierwszy raz, gdy fabuła Masters of the Universe nawiązuje do naszej rzeczywistości – w filmie z Dolphem Lundgrenem większość wydarzeń również rozgrywała się na Ziemi.

Obsada He-Mana

W rolę księcia Adama i He-Mana wcieli się Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, The Idea of You). Jego partnerkę, Teelę, zagra Camila Mendes (Riverdale), a Jared Leto wcieli się w Szkieletora. Alison Brie (GLOW, Community) wystąpi jako Evil-Lyn.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2025 roku.