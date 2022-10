Karate Kid z Rockym? Aktor wspomina dziwaczne pomysły na kontynuacje serii

fot. Curtis Bonds Baker/Netflix

Portal EW.com opublikował fragment książki Waxing On: The Karate Kid and Me autorstwa Ralpha Macchio, czyli głównej gwiazdy serii Karate Kid. Macchio grał główną rolę w trzech kinowych filmach oraz w obecnie emitowanym serialu Cobra Kai.

Karate Kid i Rocky razem

W tym fragmencie Macchio wspomina, że przez lata od trzeciej części aż do Cobra Kai producenci filmowi wielokrotnie zapraszali go na spotkania, podczas których scenarzyści prezentowali różne, czasem komicznie absurdalne pomysły na kolejną część.

Wymienia tutaj takie pomysły jak: Miyagi ginie w tragicznych okolicznościach i wraca jako duch, by nadal być mentorem Daniela albo Daniel ma syna, który dręczy dzieci w szkole, więc musi on stać się jego Miyagim, a do tego dzieciak jest uzależniony od narkotyków. Wspomina też o tym, że w jednej z wizji Ali jest w ciąży z Johnnym, a Daniel ma z tym problem pomimo tego, że jego żoną jest Kumiko.

Ralph Macchio tłumaczy, że kluczem dla każdej wizji było przekonanie go do tego, by ponownie zagrał tę rolę. Jednak najbardziej dziwaczny pomysł dotyczył crossoveru w czasach, gdy jeszcze łączenie różnych serii nie było atrakcyjnym pomysłem dla nikogo.

- Co jeśli Rocky Balboa miałby dziecko i Daniel miałby dziecko, a okazałoby się, że ci synowie są zje**mi. Ralph i Stallone muszą połączyć siły, by trenować ich w stylu Miyagiego i Mickey'ego. Ludzie by oszaleli!

Scenarzysta przedstawił ten pomysł na spotkaniu z producentami, na którym był on oraz reżyser Rocky'ego i Karate Kid John G. Avildsen. Gdy usłyszeli pomysł o połączeniu obu serii, zareagowali dość długą pauzą. Potem John zaczął się śmiać i powiedział wprost, że coś takiego nie zadziała na ekranie.

- Oczywiście to były czasy, zanim DC Comics i Marvel zmieniły rynek tworząc kinowy świat superbohaterów. Skąd mogliśmy wiedzieć? W tamtej chwili to było jednocześnie intrygujące i komiczne. Producenci też zgodzili się, że to nie zadziała, ale nie potrafili ukryć swojego rozczarowania, że ten pomysł nie wypalił.

Macchio więc odmawiał aż do czasu, gdy pojawił się pomysł na Cobra Kai.