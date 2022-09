Nowy Karate Kid związany z Cobra Kai? Twórca serialu odpowiada

Netflix

Jon Hurwitz, współtwórca serialu Cobra Kai, który jest kontynuacją serii Karate Kid, skomentował na Twitterze doniesienia o nowym filmie serii, który Sony Pictures ogłosiło na 2024 rok. Musiał to zrobić, bo w mediach społecznościowych ludzie dopytywali, czy ten film ma związek z serialem.

Nowy Karate Kid to nie Cobra Kai

- Chciałbym zrobić filmy z serii Karate Kid i Cobra Kai; mam nadzieję kiedyś to zrobić, ale ten nie jest nasz i nie skupia się na obsadzie Cobra Kai. Nie wiem nic o tym filmie, ale życzę im jak najlepiej.

Nowy Karate Kid - fabuła

Nieoficjalne informacje o fabule zapowiadają wywrócenie schematu serii do góry nogami. Tak prezentuje się opis fabuły opublikowany swego czasu przez niezawodny portal Murphy's Multiverse, ale nie został on jeszcze potwierdzony. Traktujemy go więc jako plotkę.

Bohaterem jest 17-latek Li, który jest twardy, bystry i ma duże umiejętności w sztukach walki. Razem z matką przeprowadza się z Pekinu do Brooklynu w Nowym Jorku. Li zmaga się ze skutkami tragedii z przeszłości, co nadal ma negatywny wpływ na jego relację z matką. Gdy Li poznaje Mię, koleżankę z nowego liceum i jej ojca Victora, właściciela lokalnej pizzeri, jego życie znów się zmienia. Li podejmuje decyzję, że nauczy Victora kung fu wbrew matce, która jest przeciwko przemocy i walce, a ostatecznie sam też wróci na ring.

Nowy Karate Kid - premiera 7 czerwca 2024 roku. Projektu nie ma jeszcze reżysera ani obsady.