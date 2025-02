Karl Urban celebruje powrót na plan The Boys! Nowe zdjęcie z nagrań 5 sezonu

fot. Prime Video

Karl Urban udostępnił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z planu 5 sezonu serialu The Boys. To selfie, na którym znajduje się w czymś, co przypomina samochód vintage. Aktor ponownie wcieli się w postać Billy'ego Butchera.

The Boys – zdjęcie Karla Urbana

Post udostępniony przez Karl Urban (@karlurban)

