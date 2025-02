Gwiazda It Ends With Us w projekcie Marvela? Tak sugerują plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Odkąd w 2022 roku dowiedzieliśmy się, że Marvel Studios chce wprowadzić Novę/Richarda Ridera do MCU, pojawiło się mnóstwo plotek dotyczących obsady tej roli oraz formatu projektu. Wiadomo, że wstępnie miał to być film, jednak ostatecznie zdecydowano się na debiut na małym ekranie. Scooper Jeff Sneider zasugerował nowego kandydata do głównej roli. To Brandon Sklenar, którego widzowie mogą kojarzyć jako Atlasa z filmu It Ends With Us, gdzie wystąpił u boku Blake Lively oraz Justina Baldoniego.

fot. Columbia Pictures

To nazwisko może być Wam znane, nawet jeśli nie oglądaliście It Ends with Us. Aktor jest faworytem części fanów do zagrania Batmana w DCU. Sam również wyraził chęć wcielenia się w Mrocznego Rycerza w licznych wywiadach. Oprócz tego, Brandon Sklenar wkrótce wystąpi w thrillerze Pomoc domowa, grając u boku Sydney Sweeney oraz Amandy Seyfried.

Nie wiadomo, czy Marvel Studios rzeczywiście prowadzi negocjacje ze Sklenarem - warto wziąć te wieści z dużym przymrużeniem oka. Sneider informował również, że Harris Dickinson (Babygirl) może zagrać Cyclopsa w reboocie X-Men, jednak tę wiadomość zanegował inny scooper, MyTimeToShineHello.

