Pierwsza bohaterka MCU, która pokazała tyle ciała. Gwiazda nowego serialu Marvela wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Uwaga, poniżej znajdują się potencjalne spojlery do dwóch pierwszych odcinków serialu To zawsze Agatha!

Kathryn Hahn, która gra główną rolę w serialu To zawsze Agatha, zmieniła ten stan rzeczy i można było zobaczyć na ekranie jej pośladki. Aktorka wyjaśniła w rozmowie z Variety, że sama wpadła na ten pomysł. Jej zdaniem obnażenie się w ten sposób podkreślało, jak bezbronna i bezsilna była jak postać w tym momencie, odarta z jakiejkolwiek władzy.

Cóż, sama na to wpadłam. Pomyślałam, że dobrze byłoby zobaczyć ją tak rozebraną, jak to tylko możliwe, bo świadczyłoby to o bezsilności, jaką wtedy czuła.

W tym momencie serialu została pozbawiona całej swojej mocy. Dosłownie nie miała nic, więc chciałam zilustrować tę różnicę – pomiędzy tą chwilą a momentem, w którym ją odzyska.

Według showrunnerki Jac Schaeffer, Hahn improwizowała, gdy postawiła, że Agatha opuści dom naga – w scenariuszu było napisane, że miała najpierw chwycić szlafrok i go na siebie założyć, zanim wyjdzie na zewnątrz. Aktorka jednak uznała, że to nie pasuje do jej postaci, ponieważ Agathę nie obchodziłoby, że sąsiedzi widzą ją w tym stanie. Showrunnerka się z nią zgodziła.

Dwa pierwsze odcinki serialu To zawsze Agatha są już dostępne na Disney+. Trzeci ukaże się 26 września.