To zawsze Agatha - zgniła czy świeża? Jest werdykt Rotten Tomatoes

fot. Disney+

Dwa pierwsze odcinki serialu To zawsze Agatha zadebiutowały już na Disney+ i doczekaliśmy się pierwszych opinii zarówno ze strony krytyków – którym udostępniono aż cztery epizody – jak i fanów. Trudno jednak było jednoznacznie określić nastroje widzów. Choć reakcje w mediach społecznościowych wydawały się w większości pozytywne, a fani wrócili do tworzenia ukochanych teorii i wyszukiwania smaczków, to recenzje były mieszane, a oceny skakały między najniższą a najwyższą notą, jak na bungee. Teraz jednak produkcja wreszcie może się pochwalić plakietką „Certified Fresh” mimo wolnego startu.

To zawsze Agatha - zgniła czy świeża?

Początkowo To zawsze Agatha zaliczyła jeden z najniższych wyników w historii Marvel Television z zaledwie 69% pozytywnych opinii profesjonalnych krytyków. Teraz, gdy napłynęło więcej recenzji, ta liczba wzrosła do 78% i serial oficjalnie dostał plakietkę „Certified Fresh” na stronie. To wyznacznik „świeżości” aka jakości, który wyróżnia najlepsze produkcje według recenzentów. W chwili pisania tego artykułu średnia ocena to z kolei 7.25 na 10, czyli dobrze, choć nie wybitnie.

Warto jednak dodać, że wśród „czołowych krytyków” Rotten Tomatoes ten wynik jest znacznie niższy – 59% pozytywnych opinii i ocena 6.70 na 10. Za to jeśli chodzi o widzów, mamy do czynienia z 78% pozytywnych opinii i naprawdę wysokim wynikiem 4 na 5. Być może to kolejny przypadek, gdy zdania recenzentów i fanów się rozmijają.