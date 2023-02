Kay Scarpetta jako bohaterka serialu. Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis w adaptacji książek

fot. imdb.com

Jak donosi Deadline, Amazon Prime Video kupiło prawa do książek Patricii Cornwell, których bohaterką jest Kay Scarpetta. Nicole Kidman wcieli się w tę postać, a towarzyszyć jej na ekranie ma Jamie Lee Curtis. Kidman będzie producentką przez firmę Blossom Films, a Curtis będzie produkować poprzez Comet Pictures. Za sterami serialu stoi Liz Sarnoff (Barry, Deadwood i Zagubieni) i studio Blumhouse Television.

Informatorzy Deadline donoszą, że Amazon Prime Video chce od razu zamówi realizację dwóch sezonów. Na ten moment platforma streamingowa odmówiła komentarza, bo - jak twierdzi dziennikarz - wszelkie formalności są jeszcze finalizowane.

Kay Scarpetta - o czym serial z tą postacią?

Bohaterka jest błyskotliwą patolożką sądową, która wykorzystuje technologię do rozwiązywania spraw kryminalnych. Wspomaga ją w tym jej siostra Dorothy (w tej roli Jamie Lee Curtis). Patricia Cornwell jest producentką wykonawczą serialu. Do teraz wydała ona 26 książek cyklu. Pierwszy zadebiutował w 1990 roku.

Jest to pierwszy przypadek, gdy w końcu dojdzie do realizacji adaptacji książek. Przez lata Hollywood wielokrotnie próbowało zrobić film. Do głównych ról przymierzane były Demi Moore i Angelina Jolie.