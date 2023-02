Silmarillion od Petera Jacksona. Sztuczna inteligencja sięga po książkę Tolkiena - są tu Cavill i Momoa!

Abandoned Films/Midjourney

Silmarillion to jedno z najsłynniejszych dzieł J.R.R. Tolkiena, które należy traktować jako fundament dla szeroko pojętej mitologii znanego także z Władcy Pierścieni i Hobbita świata Śródziemia. Adaptacja tej książki od wielu lat jest prawdziwym marzeniem dla sporej grupy fanów uniwersum, a wśród najczęściej typowanych do jej stworzenia reżyserów nieustannie znajduje się autor ekranowej trylogii The Lord of the Rings, Peter Jackson. Teraz sztuczna inteligencja postanowiła pokazać, jak wyglądałby film Silmarillion, gdyby za jego powstanie odpowiadał właśnie nowozelandzki artysta.

Na facebookowym profilu Abandoned Films, na którym od kilku miesięcy pojawiają się kadry z hipotetycznych produkcji, niedawno zamieszczono grafiki pochodzące właśnie z ekranizacji legendarnej powieści Tolkiena. W tym miejscu zaznaczmy, że do ich stworzenia wykorzystano nie tylko działający na bazie AI program Midjourney, ale i znany nam wszystkim Photoshop. Efekt ich pracy jest naprawdę magnetyczny.

Kadry pokazują więc takie postacie jak Morgoth, Ulmo czy Lúthien, jak również popularne wśród fanów Tolkiena lokacje - Gondolin czy Rivendell. Nie da się ukryć, że niektórzy z bohaterów wydają się do złudzenia przypominać aktorów z prawdziwego świata: Henry'ego Cavilla, Alexandrę Daddario czy Jasona Momoę.

Silmarillion - film w reżyserii Petera Jacksona [sztuczna inteligencja]

Silmarillion - film z 2024 roku w reżyserii Petera Jacksona (prace sztucznej inteligencji)

To nie pierwszy raz, gdy na profilu Abandoned Films możemy odnaleźć kadry z hipotetycznych produkcji ze świata Śródziemia. Tak wyglądałby Władca Pierścieni w reżyserii Tima Burtona:

Władca Pierścieni - kadry z filmu Tima Burtona z 1989 roku

Władca Pierścieni - film wg Tima Burtona (prace AI)

Tak z kolei prezentowałaby się produkcja Hobbit od Guillermo del Toro:

Hobbit w reżyserii Guillermo del Toro - kadry z filmu

Hobbit w reżyserii Guillermo Del Toro - prace sztucznej inteligencji

A tak sztuczna inteligencja "widzi" postacie z Władcy Pierścieni według ich książkowych opisów:

Władca Pierścieni - postacie wg opisów z książek

Władca Pierścieni - Gimli (sztuczna inteligencja)