Netflix - zasady współdzielenia konta wchodzą do Europy. W tych krajach trzeba za to płacić

Netflix

Na początku lutego było głośno o dość rygorystycznych zasadach współdzielenia konta w Netflixie, które niedługo mają wejść w życie. Wowczas platforma stwierdziła, że ujawnienie tych zasad na tym etapie bez oficjalnej komunikacji serwisu było błędem, ale... wygląda na to, że wszystko, co tam pisano było prawdą i nowe informacje to potwierdzają.

Netflix - ograniczenia współdzielenia

Do tej pory nowe zasady ograniczania współdzielenia konta były testowane w Ameryce Łacińskiej. Teraz Netflix ogłasza, że weszło to w życie w kilku europejskich krajach: Hiszpania i Portugalia. Poza tym też testują to w Kanadzie i Nowej Zelandii. Po raz pierwszy też w oficjalnej komunikacji Netflix powiedział, że jedno konto ma być używane w jednym gospodarstwie domowym. Jak wiemy, nowy system będzie wykrywać używanie poza główną lokalizacją i blokować dostęp do konta w Netflixie. Sama platforma ogłoszenie częściowych zasad nazywa dawaniem odbiorcom większej kontroli nad kontem.

Przypomnijmy, że z największą krytyką spotkała się informacja o regularnym logowaniu się do Netflixa z domowego Wifi. Przynajmniej raz w miesiącu trzeba to zrobić. W tej chwili tego nie ogłoszono, więc nie wiadomo, czy ta zasada po krytyce została usunięta.

Netflix - zasady współdzielenia

Według nowego oficjalnego ogłoszenia każdy subskrybent będzie musiał ustawić główną lokalizację, czyli wspomniane gospodarstwo domowe. Wówczas każdy mieszkaniec będzie mógł bez problemu korzystać z Netflixa. Będą dwie specjalne podstrony na Netflixie. W "manage access" będzie mogli operować dostępem do konta, a w "devices page" mamy urządzenia, które są przypisane do konta.

Dodają też możliwość przenoszenia profilu z jednego konta do drugiego. Jest to wyraźnie sugestia dla ludzi, którzy w ich wizji wykupią subskrypcję, gdy utracą możliwość współdzielenia konta z przyjaciółmi, z którymi nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Netflix twierdzi, że będzie można bez problemu używać serwisu podczas podróży na osobistych urządzenia czy na telewizorze w hotelu. Wcześniej mówiono, że wówczas Netflix wygeneruje specjalny kod na określony czas.

Dodają też opcję subkont, czyli osoby, z którymi dzielimy konto, a one z nami nie mieszkają, będą mogły wykupić w naszym koncie takowe subkonto. Można dodać maksymalnie dwie takie osoby w pakiecie Premium lub jedną w Standard. Cena? W Kanadzie ma to kosztować 7,99 dolarów, w Nowej Zelandii tyle samo, a w Portugalii 3,99 euro. Natomiast w Hiszpanii 5,99 euro. Ta informacja też pojawiała się we wcześniejszych doniesieniach. Jeśli te osoby nie będą w głównej lokalizacji i będą chciały się zalogować, Netflix zablokuje im tę możliwość, a wspomniane kody są tylko tymczasowe. Nie wiadomo też, ile będzie można ich generować i czy będą tutaj ograniczenia.

Wszystkie informacje zostały podane na oficjalnej strony Netflixa. W kolejnych krajach będą one wprowadzane w nadchodzących miesiącach.