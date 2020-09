Keanu Reeves napisał komiks - fani wpłacają pieniądze jak szaleni. Jest opcja na Wasz występ!

Lionsgate/BOOM! Studios/comicbook.com

Już w lipcu informowaliśmy Was, że Keanu Reeves zadebiutuje jako komiksowy scenarzysta - został on bowiem współautorem historii do powieści graficznej BRZRKR, która ukaże się na amerykańskim rynku nakładem wydawnictwa BOOM! Studios. Tytułowym bohaterem opowieści jest mężczyzna znany jako Berzerker, półbóg, półczłowiek, który od stuleci przemierza Ziemię w poszukiwaniu ukojenia dla targającej nim skłonności do używania przemocy, będącej konsekwencją rzuconej na niego klątwy. Po długiej tułaczce ostatecznie rozpocznie on pracę dla amerykańskiego rządu, stając do bitew "zbyt drastycznych i niebezpiecznych" dla kogokolwiek innego. W zamian władze zaproponują mu poznanie prawdy o własnym istnieniu, a także o tym, jak je zakończyć.

Komiks ma być utrzymany w brutalnej, niezwykle krwawej stylistyce; drugim z twórców scenariusza jest Matt Kindt, natomiast za warstwę graficzną odpowiada Ron Garney. Choć BOOM! Studios już wcześniej zapowiedziało rozpisanie historii na 12 zeszytów, na platformie Kickstarter wczoraj rozpoczęła się zbiórka pieniędzy, mająca wspomóc finansowanie całego projektu. Co tu dużo mówić, fani wpłacają środki jak szaleni. Choć cel kampanii został ustalony na poziomie 50 tys. dolarów, w chwili obecnej, po zaledwie dniu od jej uruchomienia, zebrano blisko 277 tys. dolarów (kwota nieustannie się zwiększa). Włodarze wydawnictwa przyznają, że bez względu na finał internetowej akcji BRZRKR i tak trafiłby do sprzedaży, jednak inicjatywa może być również jedyną w swoim rodzaju kampanią marketingową.

BRZRKR - plansze

Uczestniczący w zbiórce mają okazję przedpremierowo zamówić 3 części komiksowych przygód Berzerkera w formie tomów zbiorczych. Będą one wysyłane do domów wpłacających zgodnie z harmonogramem premier: we wrześniu przyszłego roku (tom I), kwietniu 2022 (tom II) i wrześniu 2022 (tom III). Ceny wahają się od 50 do 2499 dolarów; w najdroższej opcji, poza szeregiem dodatków i unikalną grafiką z podpisem Reevesa, możemy też liczyć na... gościnny występ w komiksie. Wasze imię zostanie bowiem umieszczone w jednym z dymków, a Wasza podobizna będzie domalowana w konkretnym miejscu jako element warstwy wizualnej. Kampanię możecie wspomóc w tym miejscu.

Wiemy już też, że w powieści graficznej znajdzie się nawiązanie do słynnego memu "smutny Keanu", przedstawiającego zasmuconego i siedzącego na ławce aktora.