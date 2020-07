BRZKRK - Keanu Reeves stworzył własny komiks. Poznajcie szczegóły

materiały prasowe

BRZKRK będzie komiksem wydawanym przez BOOM! Studios, które podało szczegóły nowego komiksu. Pomysł do historii stworzył sam Keanu Reeves (Matrix, John Wick), który razem z Mattem Kindtem opracował scenariusz. Całość zdobią rysunki Alessandro Vittiego.

Głównym bohaterem jest człowiek znany jako Berzerker, który jest w połowie śmiertelnikiem i w połowie Bogiem. Został przeklęty i zmuszony do niszczenia... poświęcając tym swoje własne zdrowie psychiczne. Po długoletniej wędrówce po świecie, Berzerker mógł w końcu znaleźć schronienie - pracuje dla rządu USA, by toczyć bitwy brutalne i niebezpieczne dla wyższych celów. W zamian Berzerker otrzyma to, czego pragnie - prawdę o jego niekończącej się egzystencji... i o tym, jak ją zakończyć.

Keanu Reeves spotkał się z władzami wydawnictwa w zeszłym roku i zaproponował swój pomysł na serię komiksową. Ta w zamierzeniu ma też stać się materiałem na filmową adaptację. To jednak na razie temat odległy i wiele zależy pewnie od popularności komiksowej serii. Premierę zaplanowano na 7 października, kiedy zadebiutuje pierwszy z 12 zeszytów. Kolejne trafią do sprzedaży z miesięczną przerwą.

BRZKRK