Aktor przez dwa tygodnie zdjęć był na morfinie. W przyczepie miał kroplówkę

Kevin Costner w filmie Ukryte działania zagrał Ala Harrisona. I nie pozwolił, by kilka kamieni nerkowych przeszkodziło mu w wykonaniu tego zadania. "Pracował 10 dni pod kroplówką” i nie przegapił w ten sposób ani jednego dnia zdjęć. Jego komentarz na ten temat znajdziecie poniżej.

Aktor przez dwa tygodnie zdjęć był na morfinie

Kevin Costner wyjawił w rozmowie z People:

Nigdy nie pracowałem pijany albo na haju, ale przez ostatnie dwa tygodnie zdjęć do Ukrytych działań byłem na morfinie. Nawet nie wiem jak. Przez około trzy dni czułem się normalnie, a potem coś się ze mną stało.

Costner dodał, że pomiędzy scenami "siedział w swojej przyczepie z kroplówką z morfiną w ramieniu" i w końcu musiał przez to przestać podwijać rękawy, by mieć coś, co zakrywałoby mu siniaki.

W końcu musiałem to zrobić. Miałem ochotę się rozpłakać, ale wszyscy na mnie patrzyli, więc tego nie zrobiłem.

Aktor podsumował, że nigdy w życiu nie opuścił ani jednego dnia w pracy - i tym razem także tego nie zrobił. Było to jednak bardzo trudne i nieprzyjemne doświadczenie. Gdy już myślał, że będzie mógł zrezygnować z morfiny, pojawił się kolejny kamień nerkowy. W ten sposób musiał być pod kroplówką dłużej, niż zakładał.

Horyzont - co wiadomo o filmie?

Aktualnie Costner zajmuje się promocją swojego nowego filmu, Horyzontu, którego pierwsza część zadebiutowała 28 czerwca w kinach.

Horyzont to epicki western, złożony z dwóch części. Przedstawia piętnastoletni okres ekspansji oraz osadnictwa na amerykańskim Zachodzie przed i po wojnie secesyjnej. Opisywany jest przez dystrybutora jako „kinowe doświadczenie, które zabierze widzów w emocjonalną podróż po kraju toczącym wojnę ze sobą”.