Kevin Costner walczy o serię Horizon... w Arabii Saudyjskiej? Dziwny projekt aktora
Kevin Costner od lat próbuje stworzyć swoją serię westernów, zatytułowaną Horizon. Jednak po porażce pierwszego filmu, aktor zaczął szukać finansowania w bardzo nietypowych miejscach.
Kevin Costner nie zrezygnował ze swojego autorskiego projektu Horizon 3. Nowy artykuł The Hollywood Reporter potwierdza, że Costner wciąż próbuje stworzyć trylogię swojej wersji Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, nawet jeśli nikt inny tak tego nie widzi. Mimo wszystko aktor nadal planuje realizację trzeciej części. W rozmowie z GQ przyznał:
Zgodnie z informacjami podanymi przez Hollywood Reporter, aktor poleciał do Arabii Saudyjskiej, by spotkać się z przedstawicielami rządu w sprawie sfinansowania Horizon 3 i Horizon 4. Costner wygłosił kontrowersyjne przemówienie aby uzyskać pieniądze:
Rząd zaoferował finansowanie projektu, ale nie na tak wysokim poziomie, jakiego oczekiwał Costner.
Od tamtej pory aktor zmaga się z pozwami sądowymi, konfliktami z inwestorami i złym odbiorem serii, ale nie zamierza się poddać. Jego firma Territory Pictures rozpoczęła budowę studia filmowego o wartości 100 milionów dolarów w St. George w stanie Utah, choć prace utknęły po słabym wyniku finansowym pierwszego filmu.
Jaka jest historia serii Horizon?
Kiedy Costner po raz pierwszy zaprezentował pomysł na Horizon, słyszał, że film będzie kosztował 130 milionów dolarów. On sam był przekonany, że zrobi to za 70 milionów. To rodzaj kalkulacji, który ma sens tylko dla człowieka gotowego zastawić własną posiadłość wartą 60 milionów, by zrealizować film. Costner wyłożył 38 milionów dolarów z własnej kieszeni i zapewnił sobie dystrybucję krajową przez Warner Bros.. Mimo ostrzeżeń, postanowił nakręcić dwie części jednocześnie.
Pierwsza odsłona miała premierę w Cannes, gdzie Costner otrzymał dziesięciominutową owację – festiwalowy rytuał, który w praktyce nie znaczy zbyt wiele. Krytycy byli jednak znacznie mniej entuzjastyczni. Recenzje były miażdżące, a film zarobił zaledwie 11 milionów dolarów w weekend otwarcia. Wkrótce potem Warner Bros. usunęło Horizon 2 z harmonogramu premier.
Źródło: thehollywoodreporter.com
