To może pogrzebać wielkie marzenie Kevina Costnera. Horyzont: Rozdział 2 zbiera negatywne recenzje

foto. materiały prasowe

Reklama

Horyzont. Rozdział 2 było wyświetlane na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Powoli zaczynają napływać pierwsze recenzje filmu i w chwili pisania tego artykułu trudno znaleźć jakąkolwiek pozytywną. Krytycy z takich znanych portali jak Deadline, Variety, Screen Rant, The Hollywood Reporter czy The Wrap krytykują produkcję.

Z ich opinii można wywnioskować, że ta historia, rozciągnięta na kilka chaotycznych i dłużących się filmów, idealnie odnalazłaby się w formule serialu limitowanego. Jednak jak wiemy, Costner nie jest zainteresowany streamingiem, tylko dużym ekranem. Choć Horyzont. Rozdział 2 zachwyca pod kątem wizualnym, od kostiumów po zdjęcia, to nie można tego samego powiedzieć o fabule, która nie składa się w sensowną całość, przez co nie jest ani trochę angażująca. Część dziennikarzy obarcza za to winą kiepski montaż.

Niestety, kolejna porażka może całkowicie pogrzebać wielkie marzenie Kevina Costnera. Już pierwszy Horyzont nie miał dużych wpływów z box office – zarobił na świecie zaledwie 36 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Jak przyznał sam filmowiec, z tego powodu Warner Bros. przesunęło datę premiery sequela. Teraz, gdy w końcu krytycy mieli szansę obejrzeć kontynuację na Festiwalu Filmowym w Wenecji, film zbiera negatywne recenzje, które mogą ostatecznie zniechęcić widzów do pójścia na seans.

Mimo to, Kevin Costner jest zdeterminowany, by dokończyć sagę:

"Muszę się pospieszyć i nie pozwolić, by kamień sturlał się w dół, tylko położyć na nim ręce i zacząć pchać go w górę" – powiedział Costner w Wenecji. – "To lina, której nie mogę puścić. Nie wiem, jak nakręcę teraz 3. część, ale zamierzam to zrobić."

Problem w tym, że jego determinacja nie wystarczy, by dokończyć ambitny projekt. Początkowo Kevin Costner zamierzał rozpocząć zdjęcia do 3. części jesienią. W kwietniu nakręcił trochę materiału filmowego, ale musiał wstrzymać produkcję z powodu braku funduszy. I jeśli zła passa się nie skończy, może mieć problem ze znalezieniem ich.