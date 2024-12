Ubisoft w tarapatach? Kiepskie wyniki finansowe w 2024 roku i dalsze eksperymenty z NFT

fot. Ubisoft

Ubisoft zdecydowanie nie może zaliczyć roku 2024 do udanych. Choć firma wypuściła na rynek kilka produkcji, to tak naprawdę tylko Prince of Persia: The Lost Crown spotkało się z przeważająco pozytywnym odbiorem i zadebiutowało bez żadnych większych kontrowersji. To jednak najwyraźniej wystarczyło i gra nie odniosła oczekiwanego sukcesu, w związku z czym jej twórców przeniesiono do prac nad innymi projektami.

O dobrych wynikach nie można mówić również w przypadku Star Wars Outlaws, Skull and Bones czy xDefiant, które w przyszłym roku zakończy wsparcie. Wszystko to doprowadziło do tego, że, jak informuje serwis Tech4Gamers, wartość akcji Ubisoftu przez rok spadła o ponad 46% (-79,44% w ciągu 5 lat), a ich dług netto urósł do 1,1 miliarda euro (1,4 miliarda euro zadłużenia netto zgodnego z MSSF).

fot. Google Finanse

W związku z tym w sieci ponownie zaczęły pojawiać się plotki, spekulacje i analizy na temat potencjalnego przejęcia Ubisoftu przez Tencent. Warto natomiast przypomnieć, że wzmianki na ten temat pojawiają się w sieci od dłuższego czasu.

Francuska firma, mimo problemów, nie przestaje eksperymentować. Niedawno, bez żadnych szumnych zapowiedzi i reklam, zadebiutowała gra Captain Laserhawk: The G.A.M.E., luźno oparta na serialu animowanym Netflixa i wykorzystująca NFT.

Można założyć, że dużym testem dla obecnej kondycji Ubisoftu będzie debiut gry Assassin's Creed Shadows w lutym przyszłego roku. Przypomnijmy, że gra miała pojawić się na sklepowych półkach w listopadzie, ale ostatecznie jej premierę przesunięto, a w oficjalnym komunikacie jako powód podano "chęć dopracowania tytułu".