All-New Venom - nowa seria komiksowa, nowy gospodarz. Okładka i pierwsze plansze

fot. Marvel Comics

Kim jest nowy Venom? Al Ewing, we współpracy z artystą Carlosem Gomezem, stworzył nową serię komiksową, w której symbiont łączy się z zupełnie nowym gospodarzem. To postać, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia - i która ma zszokować zarówno czytelników, jak i bohaterów Marvela. Jeśli chodzi o to, kto może żyć w symbiozie z Venomem, na liście kandydatów znaleźli się m.in. Madame Masque, Robbie Robertson, Rick Jones oraz Luke Cage. Poniżej możecie zobaczyć okładkę i pierwsze plansze All-New Venom, które mogą stanowić podpowiedź. Oceńcie i dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze typy.

All-New Venom - okładka i pierwsze plansze

Tak Al Ewing opisał nowy kierunek historii Venoma:

- Zbaczamy z tego wielkiego, kosmicznego wątku. Wahadło przesuwa się w drugą stronę, w kierunku znacznie bardziej intymnej, skoncentrowanej na postaciach opowieści. Jednocześnie historia zawiera sporo przyziemnej akcji, gdzie kosmiczne byty nie grają tak kluczowej roli, jak wydarzenia rozgrywające się na ulicy.