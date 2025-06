Kevin Feige o scenie po napisach Thunderbolts*. To nie to, co myślimy

fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

W scenie po napisach najnowszego filmu Marvela czyli, Thunderbolts*, widzimy jak drużyna, która w zyskała miano Nowych Avengers zmaga się z negatywnym odbiorem społecznym i konfliktem prawnym z Samem Wilsonem. Wkrótce potem pojawia się informacja o kryzysie w kosmosie, a na ekranie widzimy statek kosmiczny, który ma na sobie logo Fantastycznej Czwórki, wchodzący w atmosferę Ziemi.

Wiele fanowskich teorii założyło, że jest to statek przy pomocy którego najstarsza rodzina Marvela pojawi się w głównym uniwersum filmowym. Jednak Kevin Feige dał do zrozumienia, że scena ta może być mylącą wskazówką lub zapowiedzią większej intrygi, a jej prawdziwe znaczenie poznamy dopiero w kolejnych filmach. W wywiadzie dla Empire zasugerował, że statek kosmiczny, który zbliża się do Ziemi, niekoniecznie jest tym, czym się wydaje na pierwszy rzut oka.

Cóż, nazwa ich statku to Excelsior, i rzeczywiście w tej scenie pojawia się statek Fantastycznej Czwórki wprowadzający ich do MCU, ale byłbym tak pewien, czy to ten sam statek.

O czym jest Fantastyczna Czwórka: Pierwsze Kroki?

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki pokaże w MCU historię o jednej z najbardziej znanych drużyn komiksowego Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) oraz Bena Grimma (Stwór). Czwórka bohaterów stanie przed najtrudniejszą próbą w swoim życiu, gdy będzie musiała obronić Ziemię przed zagładą z rąk Galactusa i jego tajemniczej heroldki. Kosmicznygigant zamierza unicestwić planetę, pochłaniając ją wraz z całą ludzkością.

Premiera filmu 11 czerwca 2025 roku.

