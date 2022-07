Kevin Feige angażuje się w projekty Sony z uniwersum Spider-Mana? Informacja zaskakuje

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Kevin Feige to prawdziwy mózg Kinowego Uniwersum Marvela, który kieruje projektami wchodzącymi w jego skład. Ponadto Marvel Studios zawarło umowę z Sony, aby mogło wprowadzić do swoich widowisk postać Spider-Mana. Samo Sony próbuje stworzyć swoje uniwersum oparte na postaciach ze świata Pajączka, jednak idzie im to z o wiele gorszym skutkiem niż to robią Feige i spółka.

Wydawać by się mogło zatem, że szef Marvel Studios skupia się tylko na projektach stricto związanych z Spider-Manem i nie ma związku z projektami Sony. Jednak najnowszy raport The Ankler twierdzi, że Feige ma o wiele większą rolę przy widowiskach Sony ze świata Spider-Mana niż by to się mogło wydawać. Ponoć szef Marvel Studios oferuje notatki dotyczące projektów Sony poza MCU i kieruje podejściem Sony do uniwersum. Producent miał ostrzegać wytwórnię, aby nie wybiegali za daleko tworząc ogromne uniwersum na kształt filmów z Avengers.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zdjęcia z planu

Spider-Man: Bez drogi do domu

Oczywiście jak na razie należy tę informację traktować z przymrużeniem oka.