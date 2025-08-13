Bójcie się sztucznej inteligencji. Nietypowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 7 skupia się na The Guild
W Call of Duty: Black Ops 7 gracze zmierzą się z korporacją The Guild. Choć obiecuje ona wykorzystanie nowej technologii dla dobra ludzkości, to nowy materiał wideo poświęcony grze pokazuje, że wiążą się z tym również spore zagrożenia.
Activison rozpoczęło kolejny etap promocji nadchodzącego Call of Duty: Black Ops 7. Do sieci trafił nowy zwiastun gry, ale tym razem ma on nietypową formę. To reklama korporacji The Guild, która będzie głównym antagonistą w tegorocznej odsłonie cyklu. Wideo jest jednak przeplatane nagłówkami poruszającymi temat zagrożeń związanych z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją.
Oprócz tego opublikowano stronę The Guild, na której możemy zapoznać się z celami fikcyjnego przedsiębiorstwa.
Call of Duty: Black Ops 7 ma zadebiutować w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Jak na razie nie podano żadnej konkretnej daty.
Źródło: informacja prasowa
