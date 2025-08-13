Bójcie się sztucznej inteligencji. Nietypowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 7 skupia się na The Guild

fot. Activision

Activison rozpoczęło kolejny etap promocji nadchodzącego Call of Duty: Black Ops 7. Do sieci trafił nowy zwiastun gry, ale tym razem ma on nietypową formę. To reklama korporacji The Guild, która będzie głównym antagonistą w tegorocznej odsłonie cyklu. Wideo jest jednak przeplatane nagłówkami poruszającymi temat zagrożeń związanych z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją.

Oprócz tego opublikowano stronę The Guild, na której możemy zapoznać się z celami fikcyjnego przedsiębiorstwa.

A co, jeśli technologia wyniosłaby nas tak, jak miała to uczynić? Co, jeśli Twój cel — i nasza przyszłość — mogłyby być zagwarantowane? Co, jeśli zamiast bać się jutra, powstalibyśmy, by je odzyskać? Jesteśmy The Guild - napisano na oficjalnej stronie.

Call of Duty: Black Ops 7 ma zadebiutować w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Jak na razie nie podano żadnej konkretnej daty.