placeholder
Reklama
placeholder

Bójcie się sztucznej inteligencji. Nietypowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 7 skupia się na The Guild

W Call of Duty: Black Ops 7 gracze zmierzą się z korporacją The Guild. Choć obiecuje ona wykorzystanie nowej technologii dla dobra ludzkości, to nowy materiał wideo poświęcony grze pokazuje, że wiążą się z tym również spore zagrożenia.
Autopromocja
tpb-vod

W Call of Duty: Black Ops 7 gracze zmierzą się z korporacją The Guild. Choć obiecuje ona wykorzystanie nowej technologii dla dobra ludzkości, to nowy materiał wideo poświęcony grze pokazuje, że wiążą się z tym również spore zagrożenia.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  call of duty 
call of duty black ops 7 call of duty: black ops 7
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  call of duty 
call of duty black ops 7 call of duty: black ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 - The Guild fot. Activision
Reklama

Activison rozpoczęło kolejny etap promocji nadchodzącego Call of Duty: Black Ops 7. Do sieci trafił nowy zwiastun gry, ale tym razem ma on nietypową formę. To reklama korporacji The Guild, która będzie głównym antagonistą w tegorocznej odsłonie cyklu. Wideo jest jednak przeplatane nagłówkami poruszającymi temat zagrożeń związanych z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją.  

Oprócz tego opublikowano stronę The Guild, na której możemy zapoznać się z celami fikcyjnego przedsiębiorstwa. 

A co, jeśli technologia wyniosłaby nas tak, jak miała to uczynić? Co, jeśli Twój cel — i nasza przyszłość — mogłyby być zagwarantowane? Co, jeśli zamiast bać się jutra, powstalibyśmy, by je odzyskać? Jesteśmy The Guild - napisano na oficjalnej stronie.

Call of Duty: Black Ops 7 ma zadebiutować w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Jak na razie nie podano żadnej konkretnej daty.

Źródło: informacja prasowa

Reklama
placeholder
Powiązane gry

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Najnowsze

1 Marty Supreme
-

Timothée Chalamet jako gwiazda ping-ponga. Zwiastun filmu Marty Supreme

2 Steve
-

Cillian Murphy w nowym dramacie od Netflixa. Zwiastun filmu Steve

3 Homelander - The Boys
-

Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"

4 Iron Man
-

Tom Cruise chciał być Iron Manem. Jest potwierdzenie!

5 Czerwona Sonja
-

Pojawiły się pierwsze recenzje filmu Czerwona Sonja. Jak wypadł reboot?

6 Cronos: The New Dawn
-

Zobaczcie zwiastun live-action gry Cronos: The New Dawn. Traveler ND-3500 i misja w Krakowie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

10

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV