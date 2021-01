Kevin sam w Nowym Jorku - Macaulay Culkin wspiera prośby fanów o wycięcie Donalda Trumpa z filmu

materiały prasowe

Macaulay Culkin stwierdził, że „sprzedał” pomysł nie tylko usunięcia, ale i zastąpienia Donalda Trumpa w jego cameo w filmie Kevin sam w Nowym Jorku, którego aktor jest gwiazdą.

Od czasu gwałtownych zamieszek na Kapitolu w środę, 6 stycznia, który został zaatakowany przez zwolenników byłego prezydenta USA Culkin mocno udzielał się w mediach społecznościowych i wspierał fanów chcących usunięcia Donalda Trumpa z produkcji. W sieci pojawiły się już różne przeróbki sceny z udziałem byłego prezydenta, w tym taka, w której całkowicie usunięto jego osobę.

https://twitter.com/maxschramp/status/1347931556732567552

Dla przypomnienia Donald Trump w filmie pojawia się w zaledwie jednej krótkiej sekwencji, w której tytułowy bohater w hotelu pyta go o drogę do lobby. Scenę nakręcono w hotelu należącym do Trumpa, który chciał w nim wystąpić.