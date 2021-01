Syn Jacka Kirby'ego ostro uderza w Trumpa po ataku na Kapitol. Poszło o symbol Kapitana Ameryki

Marvel/YouTube

Nie milkną echa zeszłotygodniowego ataku na Kapitol, w trakcie którego część uczestników wykorzystała na swoich koszulkach czy czapkach symbole nawiązujące do popkultury. Donosiliśmy już Wam o sprawie logo Punishera; jak się teraz okazuje, w czasie zamieszek na odzieży protestujących pojawiały się również emblematy związane z Kapitanem Ameryką, w tym ten pochodzący z jego tarczy. W sieci wśród zwolenników ustępującego prezydenta można było dostrzec także przeróbki z głową polityka dołączoną do ciała filmowego Steve'a Rogersa.

Do tej sprawy w specjalnym oświadczeniu postanowił odnieść się Neal Kirby, syn legendarnego współautora postaci Capa, Jacka Kirby'ego. Wykorzystanie artystycznej spuścizny swojego ojca określa on wprost mianem "ohydnego i haniebnego", by później w ostrych słowach odnieść się do samego Trumpa. Neal Kirby nazywa całe zdarzenie "powstaniem zainspirowanym i podburzonym przez naszego własnego prezydenta", po czym dodaje:

Kapitan Ameryka jest absolutną antytezą Donalda Trumpa. Kapitan Ameryka działa bezinteresownie, Trump jest egoistą. Kapitan Ameryka walczy za nasz kraj i demokrację, Trump toczy boje o własną władzę i autokrację. Kapitan Ameryka staje ramię w ramię ze zwykłymi ludźmi, Trump otacza się tylko wpływowymi i uprzywilejowanymi.

Syn słynnego "Króla" dodaje, że jego ojciec i Joe Simon, "autorzy postaci Kapitana Ameryki i weterani II wojny światowej, poczuliby obrzydzenie widząc te sceny. Te sceny są obrazą dla pamięci o nich".

Oto całość oświadczenia udostępnionego w imieniu Neala Kirby'ego przez prezentera CNN, Jake'a Tappera:

