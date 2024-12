Mafia: The Old Country - zwiastun gry. Czy to wyczekiwany powrót do korzeni?

fot. 2K Games

Mafia: The Old Country to nowa odsłona popularnej serii. Po raz pierwszy o tej produkcji usłyszeliśmy w sierpniu, a twórcy ze studia Hangar13 opublikowali krótki zwiastun i zapowiedzieli, że będzie to powrót do korzeni. W grze mamy przenieść się do Sycylii na początku na początku XX wieku i zobaczymy, jak powstawała tytułowa organizacja przestępcza.

Na końcu sierpniowego teasera pojawiła się plansza informująca, że więcej informacji otrzymamy w grudniu. Tak też się stało i na gali The Game Awards 2024 pokazano kolejny, już nieco bardziej konkretny materiał. Możecie obejrzeć go poniżej.

Mafia: The Old Country - zwiastun zaprezentowany na The Game Awards 2024

Ujawniono również przybliżoną datę premiery. Mafia: The Old Country ma zadebiutować latem 2025 roku.