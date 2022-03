Kickstarter ma nowego króla. Nazywa się Sanderson i chce sprzedać ci książki

Źródło: Kickstarter / Steve Argyle, Howard Lyon, Geoff Shupe

Przez siedem lat tytuł króla Kickstartera należał do firmy Pebble. W trakcie zbiórki z 2015 roku producentowi zegarków udało się pozyskać na urządzenia z linii Time 20 338 986 dolarów od blisko 80 tysięcy wspierających. Mimo upływu lat żadnej innej kampanii nie udało się nawet zbliżyć do wyniku wypracowanego przez Pebble. Na drugim miejscu najhojniej dotowanych akcji znajduje się projekt wielofunkcyjnej przenośnej lodówki Coolest Cooler z 2014 roku przeszło 13 milionami na koncie, a podium zamyka gra planszowa Frosthaven z 2020 roku, którą wsparto blisko 13 milionami dolarów.

Kiedy wydawało się, że już nikomu nie uda się pobić rekordu Pebble, na scenę wkroczył popularny pisarz Brandon Sanderson, który zaproponował kickstarterowej społeczności, aby ufundowała jego projekt wydania czterech książek w 2023 roku pisanych w tajemnicy w trakcie pandemii koronawirusa. Zbiórka wystartowała 1 marca, a już 4 marca na jej koncie pojawiła się kwota wyższa niż ta, którą zebrał Pebble Time.

Skala przedsięwzięcia prawdopodobnie zaskoczyła samego Sandersona, gdyż cel 30-dniowej zbiórki ustalony na milion dolarów udało się przebić już po 35 minutach od wystartowania akcji. W momencie pisania tego artykułu tajemniczy projekt autora przyciągnął do siebie przeszło 83 tysiące wspierających i zgromadził ponad 20,5 miliona dolarów.. Sanderson ma jeszcze 27 dni, aby ostatecznie ustalić nowy kickstarterowy rekord.

Pisarz ma do zaoferowania swoim fanom kilka progów finansowania. W programie Quarterly Books możemy wesprzeć wydanie czterech książek wypuszczanych w cyklu kwartalnym w wybranym formacie (ebook, audiobook, twarda oprawa). Z kolei w programie A Year of Sanderson zamówimy 12 paczek wysyłanych co miesiąc w 2023 roku. W czterech z nich znajdziemy książki Sandersona, a w pozostałych – klasyczne pudełka-niespodzianki wypełnione gadżetami nawiązującymi do twórczości autora. W zależności od wybranego progu finansowania za wsparcie zapłacimy od 40 do 500 dolarów.

Co ciekawe, Sanderson wykręcił rekordowy wynik nie zdradzając nawet, o czym będą poszczególne powieści. Pisarz zaprezentował jedynie okładki i ujawnił, że akcja trzech książek będzie rozgrywać się w uniwersum Cosmere. Sanderson planuje ujawniać tytuły oraz fragmenty kolejnych tomów w ramach cotygodniowych aktualizacji. Pierwszy film poświęcony Tress of the Emerald Sea dostępny jest już na youtube’owym kanale autora:

Zbiórkę można wesprzeć do końca marca na kickstarterowej stronie projektu Surprise! Four Secret Novels.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze