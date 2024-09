Kiedy nowy sezon Miasteczka South Park? Jest odpowiedź

materiały prasowe

Trey Parker i Matt Stone, twórcy popularnego serialu animowanego Miasteczko South Park, wyjawili w nowym wywiadzie dla Vanity Fair, że produkcja powróci dopiero w 2025 roku. To oznacza, że ominie wybory prezydenckie w USA między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris.

Duet przyznał, że zrobił to niejako „celowo”, ponieważ nie są już zainteresowani wyśmiewaniem byłego prezydenta USA w serialu. Jak podsumował Parker: „Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o Trumpie”. Dodali jednak, że czekają także, aż „Paramount się ogarnie”. Nie sprecyzowali jednak, o co chodzi z ostatnim stwierdzeniem. Być może mieli na myśli fakt, że Paramount podpisało w tym roku umowę na wykup przez Skydance i późniejszą fuzję obu firm, do której jeszcze nie doszło.

26. sezon Miasteczka South Park był ostatnim, jaki dostaliśmy. Wyemitowano go w 2023 roku. Później pojawiły się także trzy niezależne odcinki specjalne, dostępne wyłączone w Paramount+.