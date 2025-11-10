Kill Bill jako jeden film z nowymi scenami! Jest zwiastun!

fot. Miramax

Kill Bill: The Whole Bloody Affair to nowa gratka dla kinomaniaków przygotowana przez samego Quentina Tarantino. Słynny reżyser zmontował obie części serii w jeden, czterogodzinny film, który ma premierę 5 grudnia w kinach w USA. Na razie nie wiadomo, czy pojawi się w Polsce. W tej wersji Tarantino usunął otwarte zakończenie pierwszej części Kill Billa oraz streszczenie tego filmu, które pojawiało się na początku Kill Billa 2.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair - zwiastun tylko dla dorosłych

Do montażu dodano animowaną sekwencję, która trwa 7 i pół minuty. Jej fragmenty widzimy w zwiastunie, który w związku z przemocą widowiska jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Kill Bill jako jeden film

Tak swego czasu komentował projekt sam Tarantino:

- Pisałem i reżyserowałem to jako jeden film. Cieszę się, że mogę dać fanom szansę obejrzenia tego w tej formie.

Najpewniej podzielenie na dwie części było wynikiem oczekiwań studia, ponieważ czterogodzinny seans w kinie to byłoby za dużo dla niektórych widzów. A tak obie części były hitami komercyjnymi. Zebrały w box office odpowiednio 180,9 mln dolarów i 152,1 mln dolarów przy budżetach sięgających 30 mln dolarów.

Przypomnijmy, że Uma Thurman gra główną rolę, a legendarny Yuen Woo Ping (trylogia Matrix) odpowiada za efektowne sceny walk.

Kill Bill - opis fabuły

Panna Młoda, zawodowa zabójczyni, postanawia wycofać się z branży. W czasie własnego ślubu zostaje postrzelona przez Billa - szefa Plutonu Śmiercionośnych Żmij. Na skutek ran dziewczyna na cztery lata zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia zemścić się na tych, którzy z zimną krwią chcieli zabić ją i jej nienarodzone dziecko. Po kolei eliminuje członków swojego byłego gangu, Billa pozostawiając na deser. Wszystko się skomplikuje, gdy wkrótce dowie się, że jej dziecko żyje...