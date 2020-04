Killadelphia - powstanie serial na podstawie komiksów o nadprzyrodzonych morderstwach

Levantine Films, firma produkcyjna stojąca za filmem Blinded by the Light, nabyła prawa do opracowania serialowej adaptacji cyklu komiksów Killadelphia autorstwa Rodneya Barnesa i Jasona Shawna Alexandra. To seria wydawnictwa Image Comics, która została wydana w 2019 roku. Do tej pory ukazało się pięć numerów tego tytułu.

Komiksowy oryginał jest mieszanką klimatów noir z elementami nadprzyrodzonymi. Jego bohaterem jest James Sangster Junior, którego ojciec, James Sangster Senior był szanowanym detektywem policji. Junior wraca do Filadelfii na pogrzeb swojego taty. Na miejscu odkrywa dziennik ojca opisujący serię tajemniczych, prawdopodobnie nadprzyrodzonych morderstw, które James Sr. próbował rozwiązać. Nasz bohater postanawia zająć się tą sprawą.