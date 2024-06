Killer Klowns From Outer Space: The Game - premierowy zwiastun. To gra online na podstawie horroru z lat 80

fot. Illfonic

5 czerwca na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S zadebiutowało Killer Klowns From Outer Space: The Game. To gra na podstawie kultowego horroru z lat 80, w którym gracze mogą wcielić się w tytułowych klaunów z kosmosu lub walczących o przetrwanie ludzi. Co ciekawe, w odróżnieniu od wielu innych tytułów, tutaj ludzie nie muszą jedynie ratować się ukrywaniem lub ucieczką i mogą również stać się agresorami.

Killer Klowns From Outer Space: The Game - zwiastun premierowy

W sieci pojawiły się już recenzje gry, z których wynika, że jest to całkiem przyzwoity tytuł. Jego średnia w serwisie Opencritic to 70/100. Recenzenci wspominają, że rozgrywka (zwłaszcza w gronie znajomych) daje sporo frajdy, chwalona jest też oprawa audiowizualna. Mankamentem ma być natomiast dość ograniczona zawartość dostępna na premierę.