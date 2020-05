Killers of the Flower Moon - Apple łączy siły z Paramount przy nowym filmie Martina Scorsese

Źródło: materiały prasowe

Killers of the Flower Moon to nowy film Martina Scorsese oparty na książce non-fiction autorstwa Davida Granna wydanej w Polsce pod tytułem Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI. Film ma powstać dla Paramount, jednak wytwórnię przeraził fakt, że projekt ma kosztować 200 mln dolarów. Wobec tego poproszono Scorsese o szukanie dodatkowego źródła finansowania. Tak rozpoczęła się walka o nowy film reżysera. Jak podaje Deadline to Apple wygrało to starcie i sfinansuje projekt. Paramount będzie odpowiadać za kinową dystrybucję produkcji, jednak będzie ona figurowała jako oryginalny film Apple i po premierze kinowej trafi na platformę firmy.

Książka opowiada prawdziwą historię morderstw członków plemienia Indian Osage w Oklahomie, które wydarzyły się po odnalezieniu na ich ziemi ropy naftowej. Chodzi o spisek, chciwość i zbrodnie w narodzie indiańskim, które eskalowały do tego stopnia, że musiał interweniować rząd federalny. Śledztwo w tej sprawie prowadził słynny J. Edgar Hoover. W rolach głównych zobaczymy Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro.

Killers Of The Flower Moon - premiera w 2021 roku.