Leonardo DiCaprio i Robert De Niro ogłaszają akcję - szczęśliwiec zagra w nowym filmie Martina Scorsese!

Leonardo DiCaprio na swoim instagramowym profilu opublikował wideo, na którym - wraz z Robertem De Niro - odnoszą się do najnowszego filmu Martina Scorsese, w którym obaj wystąpią: Killers of the Flower Moon. Trwają zbiórki na żywność dla obywateli USA, których dotknęła pandemia koronawirusa - omawiana przez gwiazdorów akcja zakłada wylosowanie jednej osoby spośród tych, które przekażą pieniądze. Zwycięzca spędzi dzień na planie produkcji i zagra w niej.

Akcja związana jest z fundacją All In Challenge, która skupia się na funduszach dla osób starszych, dzieci i służb medycznych. Wygrana zakłada w sumie epizodyczną rolę, dzień na planie wraz z reżyserem, Leo i De Niro oraz zaproszenie na oficjalną premierę. Brzmi dobrze.

Uruchomiliśmy Americas Food Fund, by upewnić się, że w tym krytycznym momencie każda potrzebująca rodzina będzie miała dostęp do pożywienia. Najbardziej narażone społeczności potrzebują naszego wsparcia (...). Dlatego prosimy Was o pomoc. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak to jest pracować ze wspaniałym Martinem Scorsese, Robertem De Niro i mną, teraz macie na to szansę. (...) Aby wziąć udział, należy wejść na serwis allinchallenge.com i przekazać tyle, ile tylko możecie. 100% darowizny zostanie przekazane fundacji Mealson Wheels America, No Kid Hungry i Americas Food Found.

Aktorzy nominowali też inne znane persony do udziału w akcji - Matthew McConaugheya, Ellen DeGeneres oraz Jamiego Foxxa. Póki co Ellen przekazała milion dolarów i zaoferowała udział w swoim programie Ellen DeGeneres Show (w charakterze współprowadzącego!) w zamian za wpłacenie datku. McConaughey zaś zaoferował zaproszenie na mecz futbolowy University of Texas, na który zwycięzca będzie mógł pójść wraz z nim.

Scorsese ma w planach reżyserię filmu na podstawie książki Davida Granna, której polski tytuł brzmi Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI. Scenariusz do produkcji stworzył Eric Roth.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniane wideo: