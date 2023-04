Killers of the Flower Moon - nowe zdjęcia z filmu Martina Scorsese. Pokazano fragmenty

fot. Apple

W czwartek 28 kwietnia podczas panelu na CinemaCon, czyli imprezie dla prasy i osób z branży kinowej, pokazano pierwsze sceny z filmu Killers of the Flower Moon w reżyserii żywej legendy kina, Martina Scorsese. Sam filmowiec powiedział na scenie, że jest to film tworzony z myślą o wielkim ekranie. Na razie nie wiadomo, kiedy zwiastun się pojawi w sieci, ale wrzucono kilka nowych zdjęć.

Killers of the Flower Moon - zdjęcia

Killers of the Flower Moon

Za film odpowiadają Paramount Pictures oraz Apple Original Films. Docelowo jest on tworzony dla platformy Apple TV+, ale Apple chce swoje największe produkcje najpierw dawać normalnie do kin. Premiera jest zapowiedziana 20 października w kinach, też w Polsce, ale na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie będzie trwać okno ekskluzywności wielkiego ekranu, więc nie wiadomo, kiedy premiera w platformie streamingowej.

Ostatecznie film nie będzie tak długi, jak mówiono w plotkach. W nich sugerowano czas trwania sięgający ponad czterech godzin. Ostatecznie będzie to 3 godziny i 26 minut. Premiera światowa odbędzie się w maju 2023 na festiwalu filmowym w Cannes.

Według zebranych, którzy obejrzeli fragmenty, film ma wszystko to, za co widzowie kochają reżysera. Niektórzy nawet pokusili się o ocenę, że może to być jego najlepsze działo. Wszystko ma jakość z najwyższej półki.

Killers of the Flower Moon - opis fabuły

Film opowiada o serii tajemniczych zaginięć członków bogatego plemienia Osagów mieszkających na obszarach złóż ropy naftowej w Oklahomie. Sprawą zaczyna się interesować nowo powstała agencja federalna FBI w tym agent J. Edgar Hoover.

W obsadzie są między innymi: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone oraz John Lithgow. Autorem scenariusza jest nagradzany Eric Roth. Oparł go na książce pod tym samym tytułem.