Doktor Who zmieni showrunnera! Jak Davies tłumaczy swoją decyzję?

Russell T Davies, showrunner serialu Doktor Who w latach 2005-2010, wrócił na dawną posadę przy okazji odcinków z okazji 60 rocznicy w 2023 roku, będących częścią 14 sezonu serialu. Został także na sezon 15, ale potwierdził w podcaście David Tennant Does a Podcast With…, że nie zamierza objąć tego stanowiska w kolejnych sezonach. Potwierdził też, że poszukiwania jego następcy już trwają i odbywają się rozmowy na ten temat.

To prawda, ale nie staję się młodszy, kochanie.

Będę musiał zwolnić w jakimś stopniu. Ten czas nadejdzie. Ostatnio był to Steven Moffat [który go zastąpił], to nie było nawet chwilowe zajęcie, jak "Dobra, ruszaj!".

Myśli się o tym, toczą się rozmowy na ten temat, ale to trudne. To podchwytliwe. Ale muszą istnieć... wyobraź sobie, jak siedzę martwy przy biurku. Taki banał by mnie zabił!